Successo per i Måneskin a Montreux

Energia, talento e successo

Le fondamenta del rock - voce, chitarra, basso, batteria - vengono messe alla prova. Il carisma del cantante Damiano scoppia sui due schermi giganti dell’Auditorium Stravinski.

L’energia dei giovani musicisti romani, appena più che ventenni, è immensa e il piacere di suonare insieme è palpabile. Il ritmo di Ethan alla batteria è potente e rapido, Victoria esegue una linea di basso perfetta mentre suona con Thomas, il chitarrista, in posizioni assurde. Damiano magnetizza la sala con la sua voce roca e la sua bellezza.

I brani si susseguono: la folla riconosce il loro ultimo singolo “Super Model” e il precedente “Mammamia”. Quest’ultimo è una presa in giro delle voci di corridoio che accusavano il cantante di aver sniffato cocaina durante l’Eurovision.

I quattro giovani italiani suonano anche molte cover come “Beggin” dei Four Seasons, “Womanizer” di Britney Spears, ma soprattutto “I wanna be your dog” di Iggy Pop & the Stooges. A mo’ di saluto per l’Iguana, i musicisti si tolgono le magliette. Il pubblico pende dalle loro labbra e forma un tutt’uno con il gruppo quando proseguono con il loro brano “I wanna be your slave”, penultima canzone della serata.

Una ventina di giovani in prima fila non hanno di certo dovuto pentirsi di essere lì perché il gruppo li fa salire sul palco per l’ultimo brano. Sui due schermi giganti, i loro sorrisi immensi mentre pogano.