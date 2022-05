Si è spento Richard Benson

L’annuncio via social

La notizia è stata divulgata attraverso la pagina Facebook ufficiale dell’artista: “carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l'ha fatta. Ci ha lasciato. L'ultima volta però ci ha detto: ‘Se muoio, muoio felice’”.