Sanremo 2023, sull’Ariston dal 7 all’11 febbraio

Sanremo 2023 andrà in onda su Rai1 dal 7 all’11 febbraio. Anche in questa edizione si confermano 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalisti di Sanremo Giovani che dovranno partecipare al festival della canzone italiana con un brano diverso rispetto a quello proposto a dicembre. I nomi dei tre “Giovani” che parteciperanno al concorso di febbraio usciranno dalla finale di “Sanremo Giovani” del 12 dicembre.