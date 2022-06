Mick Jagger positivo al Covid, rinviato il concerto di Berna

Dopo quello di Amsterdam è stato rinviato anche il concerto dei Rolling Stones allo Stadio Wankdorf di Berna, previsto per venerdì. La notizia della positività di Mick Jagger al Covid era giunta ieri. La nuova data non è ancora nota. Sarebbe stato il primo ritorno in Svizzera della band britannica con il tour “Sixty” per festeggiare i 60 anni di carriera, il primo senza lo storico batterista Charlie Watts, scomparso lo scorso agosto.