Le pagelle della prima serata di Sanremo

Prima serata del Festival di Sanremo. È stato un successo di ascolti. Al di là del corollario di ospiti musicali, sportivi e cinematografici, il focus di oggi è sull’ascolto delle canzoni, che verranno valutate con un punteggio da 1 a 10, come richiesto alla giuria della sala stampa.

Achille Lauro – Domenica: 6 La canzone non ha nulla di nuovo. È sembrata la rivisitazione di “Rolls Royce”. Di inaspettato, l’ostentazione della fisicità, il controllo ripetuto della dotazione dei “goielli di famiglia” ed il battesimo auto amministrato. Gratuitamente provocatore.

Yuma – Ora e qui: 5 Canzone molto raffinata. Esecuzione non esente da imperfezioni. L’emozione non ha giocato a favore. Inesperienza da palco.

Noemi – Ti amo non lo so dire: 5

Presenza vocale. Tuttavia, non sempre la voce è sufficiente. C’è bisogno di una canzone di peso. Di questa ci si può facilmente dimenticare.