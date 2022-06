Johnny Depp, fuori il videoclip che anticipa l’album

Sempre più avviato in una nuova carriera musicale, Johnny Depp - che il 15 luglio suonerà a Montreux - ha fatto uscire un video che anticipa l’album “18” inciso in coppia con l’amico e mentore Jeff Beck.

Un omaggio a Hedy Lamarr

Il 58enne attore ha scritto due brani per il nuovo progetto composto per il resto di cover di altri artisti e quello diffuso nel clip è una canzone per Hedy Lamarr. “Non credo più negli esseri umani”: l’omaggio alla sirena dello schermo morta nel 2000 a 85 anni è una riflessione sull'illusorietà della fama. Hedwig Eva Maria Kiesler con il nome d'arte di Hedy Lamarr fu a lungo per il pubblico di Hollywood, un personaggio esotico e ammaliante incarnando l'archetipo della donna indipendente e un po' folle, ma le luci della ribalta accentuarono la distanza tra le sue identità le quali, a riflettori spenti, si combinarono in un percorso di vita articolato e sofferto. Un alter ego di Depp?

Un album, due uscite

L’altro track firmato dal “Pirata” si intitola “Sad Motherfuckin’ Parade”. L’album uscirà il 15 luglio in Cd e sulle piattaforme digitali con una versione in vinile attesa il 30 settembre.

Il peso del processo

Le parole della nuova canzone sono state passate al microscopio alla luce della saga legale che da aprile ha opposto Johnny all'ex moglie Amber Heard. Questo nonostante, a quanto pare, il brano non sarebbe stato composto di recente. Beck ha detto di essere impazzito dopo averlo ascoltato per la prima volta e che quel brano lo ha convinto tre anni fa a fare l'album assieme.

Una carriera cancellata

“This is a Song for Miss Hedy Lamarr” descrive l’attrice austriaco-americana famosa negli anni Quaranta come una vittima della fama e delle aspettative: “Hedy Lamarr, cancellata dal mondo che ha fatto di lei una star”. Depp ha cantato la canzone con Beck fin dal 2019, quando d’altra parte anche la sua carriera era stata “cancellata” dopo esser stato estromesso dalla franchise “Pirati dei Caraibi”, secondo alcuni per via della scarsa professionalità sul set, a suo dire invece a causa delle accuse di violenza domestica di Amber, prima con l'ingiunzione del 2016 a non avvicinarla e poi al centro dell'editoriale del 'Washington Post' discusso nell'ultima vertenza legale.