Johnny Depp domani a Montreux

L’attore americano Johnny Depp è atteso domani all’Auditorium Stravinski del Montreux Jazz Festival. La star è anche cantante e chitarrista e si esibirà in qualità di invitato speciale con il britannico Jeff Beck.

Depp è reduce da un processo di sei settimane svoltosi negli Stati Uniti, agguerrito e multi mediatizzato, con la sua ex compagna Amber Heard. La loro vita coniugale è stata esaminata da cima a fondo, con dettagli indiscreti e talvolta scabrosi. Accusando la star di “Pirati dei Caraibi” di violenza coniugale e sessuale, l’attrice americana ha perso la causa per diffamazione contro l’ex marito.

“La giuria mi ha restituito la mia vita”, ha dichiarato Johnny Depp dopo il verdetto del tribunale di Washington, che gli ha riconosciuto 15 milioni di dollari di danni. Ma i giurati hanno anche stabilito che l’attore aveva diffamato la sua ex moglie, assegnandole un risarcimento di 2 milioni di dollari.

Special guest di Jeff Beck

La vita è ricominciata bene per Depp. A 59 anni, con la sua carriera cinematografica attualmente in pausa, la star sembra adorare cambiare le sue vesti di attore con quelle di cantante.

Da qualche settimana l’americano si esibisce in concerti, dalla Gran Bretagna alla Francia, passando dalla Svizzera. Il leggendario chitarrista inglese degli anni ‘60 Jeff Beck, 77anni, l’ha in effetti scelto come “special guest” per il suo attuale tour europeo. Si tratta quindi di un concerto evento, fra musica e people, in programma nella penultima serata del Montreux Jazz Festival.

Interpellato recentemente a questo proposito il direttore della kermesse Mathieu Jaton ha semplicemente replicato che Montreux ha “già avuto star immense, da Prince a Stevie Wonder: sappiamo come gestire i fan”.

Polizia “attenta”, indignazione di Grève Feministe

Interrogata da Keystone-ATS, la polizia vodese ha detto di rimanere “attenta” a questo concerto, nonostante non sia previsto un dispositivo di sicurezza particolare, che sarebbe in ogni caso responsabilità privata del festival.

Dal canto suo, il collettivo Grève féministe Vaud si era indignato sui social all’annuncio dell’arrivo della star controversa sulle rive del Lemano.

“È opportunista, sessista e antifemminista invitare Johnny Depp quasi all’indomani del caso giudiziario. C’è una perdita di fiducia nei confronti del Montreux Jazz. C’è anche uno spiacevole dietrofront dell’opinione pubblica nei confronti della violenza domestica.”, aveva scritto. Interrogata al riguardo, la sezione vodese del collettivo non prevede tuttavia una manifestazione domani sera.

Album e concerto lo stesso giorno

Il duo Beck-Depp, incontratosi nel 2016 ha subito legato attorno “a auto e chitarre”. Il concerto di domani è già tutto esaurito. I due hanno già lavorato insieme nel 2020 a una cover elettrica del brano di John Lennon “Isolation”. Una collaborazione e un’intesa che prende ormai la forma di un album in studio, che esce proprio domani.

Il disco di 13 tracce intitolato “18” è in gran parte composto da cover dei Beach Boys, Marvin Gaye o dei Velvet Underground. Includerà anche canzoni scritte da Johnny Depp come “This is a Song for Miss Hedy Lamarr” e “Sad Motherfuckin’ Parade”.

“Quando Johnny ed io abbiamo iniziato a suonare insieme questo ha acceso il nostro spirito giovanile e la nostra creatività”, ha recentemente dichiarato Beck. “Scherzavamo sul fatto che ci sentivamo di nuovo come a 18 anni, che è anche diventato il titolo dell’album”, spiega.