Gli 80 anni di “Sir” Paul McCartney

Compleanno a stelle e strisce Una lunga carriera che ancora non si ferma. “Sir” Paul McCartney festeggia i suoi 80 anni negli Stati Uniti, dove si trova per un tour dal nome inequivocabile: “Got Back (“Ritornato”).

McCartney Street

E si può proprio dire che il detto “Nessuno è profeta in patria” non si applichi all’inossidabile musicista: in occasione del suo 80esimo compleanno, per una settimana, la “Mathew Street” di Liverpool, sede nel “Cavern Club” dove i Beatles si esibivano ai loro esordi, è stata rinominata “McCartney Street”.