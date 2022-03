Fabri Fibra in concerto a Lugano

Artista da oltre 1 milione di copie vendute, Fabri Fibra ha cominciato a farsi notare già nel ‘95 all’interno della scena rap underground italiana. Attivo nella Teste Mobili Crew, collettivo hip-hop con base nelle Marche, incide alcuni progetti con gli “Uomini di Mare” prima di pubblicare a proprio nome il suo primo vero album “Turbe Giovanili” (2002, disco d’oro), costruito totalmente su basi composte da Neffa. Nel 2004 esce “Mr. Simpatia” (disco di platino), considerato oggi come il punto di congiunzione tra la old school e la nuova era del rap in Italia, grazie alla totale schiettezza dei testi e alla capacità di Fibra di tradurre in arte e in rima la brutalità e la complessità della vita, intima e sociale, di un’intera generazione. Questa caratteristica lo accompagnerà per tutta la sua carriera ed è il motivo del suo costante successo.