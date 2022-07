È morto Vittorio De Scalzi

Vittorio De Scalzi è morto all’età di 72 anni. È stato il fondatore dei New Trolls.

È morto all'età di 72 anni Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls. Ad annunciarlo la famiglia, con un post sulla sua pagina Facebook: “Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran”.

“Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola “Quella carezza della sera”...lui vi ascolterà“, scrivono Mara, Amanda e Alberto, citando i titoli del brano e dell’album Aldebaran, pubblicati dal gruppo nel 1978, e della celebre hit dello stesso anno.

Il funerale in forma laica si terrà domani lunedì 25 luglio alle 18 nella sede del Club Tenco a Sanremo.

La carriera Polistrumentista, compositore, cantante, Vittorio De Scalzi nasce a Genova il 4 novembre 1949. Negli anni ‘60 fonda i Trolls con Pino Scarpettini, incidendo il 45 giri “Dietro la nebbia”. Nello stesso anno debutta come solista, con “Vietato ai maggiori di pochi anni”, utilizzando lo pseudonimo Napoleone.

Nel 1967, chiusa l'esperienza dei Trolls, fonda i New Trolls con Nico Di Palo, Gianni Belleno, Giorgio D'Adamo e Mauro Chiarugi. Con la collaborazione di Fabrizio De André e del poeta Riccardo Mannerini compone i brani del primo album dei New Trolls, il concept album “Senza orario, senza bandiera”. Firma poi molte canzoni di successo del gruppo, da “Visioni” a “Una miniera”, a “Quella carezza della sera”, affiancando alla passione per il rock progressivo la ricerca sulla musica tradizionale genovese.