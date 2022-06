Blanco in ospedale, “ho avuto un incidente”

“Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo perforza restare a riposo... (ora sto bene)”. Inizia così il post su Instagram di Blanco, poche righe per annunciare ai suoi fan di essere costretto a prendersi un periodo di riposo. Numerosi i colleghi e i fan che gli augurano un “in bocca al lupo”.

Nel video che accompagna il post il cantante si mostra in una camera d’ospedale, ma non sembra perdere occasione per mostrarsi di buon umore viste le espressioni che regala a chi lo segue sul social.

“La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno. Vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute, per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno. Spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo” annuncia. Ricordiamo che lo scorso sabato il cantante si è esibito a Locarno nell’ambito del Connection Festival dove migliaia di fan hanno riempito Piazza Grande per assistere alla sua esibizione.