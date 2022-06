Blanco a Locarno, nuovi biglietti disponibili

A grande richiesta, sono ora disponibili gli ultimi biglietti per l’atteso concerto di Blanco di sabato 18 giugno a Locarno, nella seconda delle tre serate che daranno vita al Connection Festival in Piazza Grande. Tre serate di musica live con gli artisti più noti del momento.

Un tour da “soldout” Blanco, come detto, sarà a Locarno per l’unica tappa svizzera del suo “Blu Celeste Tour”, con il quale sta facendo registrare “soldout” in tutte le serate d’Italia.

Non solo Blanco

Ultimi biglietti anche per gli altri due attesi concerti: venerdì 17 giugno tre pesi massimi delle classifiche della scena rap/trap italiana, Rhove, Shiva e Paky, condivideranno il palco per proporre i loro successi e presentare due album freschi di uscita. La tre giorni si concluderà quindi con l’esclusivo concerto di Ultimo, che a Locarno porterà in scena i suoi brani in un concerto piano e voce.