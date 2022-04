Renault e l’alleanza con Nissan

Scindere le attività elettriche

Un progetto che secondo l'agenzia Bloomberg potrebbe agevolare quello annunciato lo scorso febbraio, ovvero di separare la divisione auto elettriche, basata a Parigi, da quella delle auto termiche, basata all'estero, in cui Nissan potrebbe prendere una quota. L'ipotesi di scorporo - ha spiegato martedì lo stesso amministratore delegato di Renault Luca De Meo ricevendo a Parigi il premio Uomo dell’Anno - “è allo studio” e “una decisione sarà presa in autunno e presentata agli investitori nel corso del Capital Mrket Day”. Secondo De Meo il progetto di scindere le attività elettriche “potrebbe significare una quotazione in borsa a parte”. Quanto alla possibile cessione di quote in Nissan da parte di Renault, tra i possibili acquirenti vengono indicati la cinese Geely, che controlla Volvo, con cui Renault ha avviato una partnership industriale in Corea del Sud.