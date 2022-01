Le disavventure di Djokovic presto su Netflix

È stato un vero colpo di fortuna per Netflix riuscire a immortalare con le telecamere l’arrivo in Australia del tennista numero 1 al mondo Novak Djokovic proprio nel periodo in cui ha deciso di tirar fuori una serie dedicata al tennis, dove inizialmente non era ovviamente prevista tutta controversa vicenda.

La docu-serie Netflix

Il colosso aveva deciso di fare una serie di documentari sulla stagione tennistica 2022, iniziata questo mese. L’incontro in aeroporto con Djokovic è stato del tutto fortuito, ma ha permesso a Netflix di avere le immagini del tennista. I vari eventi che hanno seguito il suo ingresso in Australia (detenzione, processo, scarcerazione, ecc.) sono quindi stati ampiamente documentati e pronti per essere inseriti nella futura serie. Il team di Netflix ha inoltre avuto la possibilità di riprendere gli atleti negli spogliatoi e nelle sale massaggi.