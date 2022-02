“Trump gettava documenti della Casa Bianca nel wc”

Nuova guai per Donald Trump dopo che un libro in uscita ha rivelato dettagli imbarazzanti sulla sua gestione dei documenti della Casa Bianca. Secondo “Confidence Man”, della giornalista del “New York Times” Maggie Haberman, l’ex presidente era solito gettare carte importanti in uno dei gabinetti della residenza tanto che lo staff lo trovava sempre “otturato da fogli appallottolati”.