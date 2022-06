Toblerone, addio “made in Switzerland”

Il Toblerone, uno dei più famosi cioccolati elvetici, non sarà più esclusivamente prodotto in Svizzera. Dalla fine del 2023 il cioccolato dall'iconica forma piramidale verrà fabbricato anche in Slovacchia. Il gruppo internazionale Mondelez, proprietario del marchio Toblerone, ha confermato oggi informazioni in tal senso fornite dalla radio svizzero tedesca SRF. Il personale dello stabilimento di Berna-Brünnen è stato informato all'inizio della settimana. Il Toblerone è prodotto a Berna da oltre 100 anni e distribuito in tutto il mondo. Secondo la radio SRF, non potrà più essere etichettato come “cioccolato al latte svizzero” se una parte della produzione verrà trasferita a Bratislava. Lo stabilimento di Mondelez nella capitale slovacca produce già i marchi Milka e Suchard.