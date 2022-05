Scala l’Everest per la 26esima volta, è record

Scalare l’Everest per la maggior parte delle persone è un’impresa impossibile. Non per Kami Rita, sherpa nepalese di 52 anni, arrivato sulla cima più alta del mondo per la 26esima volta, battendo il precedente record che lui stesso deteneva. “Ha battuto se stesso record e ha stabilito uno nuovo record mondiale nell’arrampicata”, ha detto domenica Taranath Adhikari, direttore generale del Dipartimento del turismo della capitale Kathmandu.