Sanzioni svizzere alla Russia: in America ironizzano

Coltellini svizzeri, cioccolata e yodel. Si sono serviti dei classici stereotipi legati alla Svizzera i presentatori americani che in questi giorni hanno ironizzato sulla decisione della Confederazione di adottare sanzioni contro la Russia, a causa del conflitto in Ucraina. "Hanno congelato i beni russi e chiuso lo spazio aereo svizzero. Ora Putin non è soltanto in ‘acqua calda’, ma anche nella cioccolata calda", ha detto Jimmy Kimmel nel corso del suo show ‘Jimmy Kimmel Live!’. “Anche la Svizzera, notoriamente neutrale, sta prendendo provvedimenti contro la Russia. Le persone che non si schierano mai qui si schierano" ha aggiunto, citando anche il discorso fatto dal Presidente della Confederazione Ignazio Cassis.