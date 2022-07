Porsche e la sua gemella cinese low-cost

Cina campionessa di plagio

Che la Cina sia un Paese che ha tramutato il plagio in arte non è un segreto; annualmente arrivano immagini di veicoli praticamente identici a quelli prodotti in Europa (dove molti di questi non vengono venduti) e Stati Uniti. Già lo scorso agosto il dragone asiatico aveva presentato la Changan Uni-K, un modello che ricorda particolarmente la Jaguar F-Pace e la Porsche Cayenne, il cui costo si aggirava attorno ai 20mila euro e con un motore 4 cilindri a benzina.