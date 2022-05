L’eclissi lunare totale sarà oscurata dall’alba

Lunedì prossimo, 16 maggio, nelle prime ore del mattino si verificherà un’eclissi lunare totale. Questa sarà tuttavia difficilmente visibile in Svizzera a causa della coincidenza oraria con l’alba. Alle 4:25 del mattino la luna entrerà nell’ombra terrestre, evento che sarà visibile in caso di bel tempo, come previsto da MeteoSvizzera.