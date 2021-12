Jingle Bells in versione “sì vax” bocciato da Merlani

L’operazione voleva essere di simpatia, ma il Jingle Bells natalizio da parte di tre virologi italiani che cantano a favore del vaccino contro il coronavirus per convincere gli indecisi a immunizzarsi ha suscitato qualche perplessità, non solo tra i comuni mortali, ma anche tra gli esperti. I tre scienziati - Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco - hanno cantato, non particolarmente intonati, un testo rivisto, che fra l’altro recita: “Sì sì sì, sì sì sì, sì vax vacciniamoci. Il covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu”.