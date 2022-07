Caldo, è boom di condizionatori e materassini

Condizionatori, materassini gonfiabili di tutte le forme e i colori, ma anche macchine per il gelato. Per non parlare di piscine, docce da esterno, gommoni. Gli svizzeri stanno reagendo all’ondata di caldo che sta colpendo il Paese e si stanno attrezzando per cercare un po’ di refrigerio. Come? Il portale Digitec Galaxus, analizzando le vendite di questi ultimi giorni, ci fornisce qualche informazione in più.

Immagine Galaxus

È boom di ventilatori e condizionatori

I più richiesti sono i condizionatori che, si legge su galaxus.ch, nel mese di luglio hanno registrato un aumento dell’810% delle vendite rispetto allo stesso mese del 2021. Anche i ventilatori vanno a ruba. Le vendite su base annua sono letteralmente esplose nel mese di luglio, facendo registrare un aumento del 401%. Cresciuta anche la domanda di piscine esterne e gommoni, con -rispettivamente, un +283% e +216% di articoli venduti in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Tutto il necessario per “stare al fresco”

In Svizzera, grazie anche ai laghi e ai fiumi, gli specchi d’acqua sono tra le soluzioni preferite per cercare un po’ di refrigerio. Fondamentale, al giorno d’oggi, è tenere all’asciutto lo smartphone, così come il borsellino. Per farlo si può ricorrere alle borse impermeabili che sul portale hanno registrato un +148% rispetto a luglio 2021. Ma anche occhiali da nuoto, pinne e materassini gonfiabili stanno andando a ruba con un +69%, +53% e +121%.