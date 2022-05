Asta record, la Marilyn di Warhol pagata 195 milioni

Un’iconica serigrafia di Marilyn Monroe, realizzata da Andy Warhol (1928-1987), è stata battuta ieri a New York da Christie’s per 195 milioni di dollari, il prezzo più alto mai pagato per un’opera del ventesimo secolo. L’opera proviene da una collezione svizzera. La cifra è la più alta per un’opera d’arte americana venduta all’asta. Il record precedente per un’opera del ventesimo secolo erano i 179,4 milioni stabiliti nel 2015 per “Les Femmes d’Alger (Version ‘O’)” di Pablo Picasso.

Un’icona pop

L’immagine di Marilyn del 1964 è tratta da una foto promozionale scattata per il film dell’anno prima, “Niagara”. Warhol trasformò il ritratto in un’icona pop modificandone i colori, il volto rosa colore gomma americana, le labbra rosso rubino e l’ombretto azzurro sulle palpebre sullo sfondo verde salvia dell’insieme.

Battaglia di quattro minuti all’asta

Il gallerista Larry Gagosian in sala si è aggiudicato la Marilyn in una battaglia di quattro minuti con altrettanti rivali. Christie’s si aspettava un risultato record e aveva pronosticato 200 milioni di dollari come massimo della stima di partenza.

Apparteneva a una collezione svizzera

La serigrafia “Shot Sage Blue Marilyn” apparteneva alla Fondazione Thomas e Doris Ammann di Zurigo, che per decisione dei fondatori - entrambi deceduti - donerà tutti i proventi della vendita in beneficenza. Thomas Ammann, originario di Ermatingen (TG), acquistò il ritratto della Monroe agli inizi degli Anni ‘80. Il prezzo dell’epoca non è noto. L’opera è considerata un punto culminante della Pop Art americana. Fa parte di una serie di quattro serigrafie che mostra il ritratto di Marilyn Monroe in diversi colori. Thomas Ammann è morto nel 1993 all’età di 43 anni. Sua sorella Doris ha continuato a gestire la collezione. I due fratelli non avevano eredi. Alla sua morte nel marzo 2021, la 76enne lasciò scritto nel testamento che la collezione doveva essere venduta rapidamente. E il ricavato destinato a una fondazione con lo scopo di migliorare la vita dei bambini in tutto il mondo.