A Shenzhen più miliardari che a New York

Anche Shenzhen ha superato New York come numero di miliardari, consolidando la Cina come la patria mondiale dei Paperoni: l'hub industriale del Guangdong, ora in lockdown a causa del Covid, ne vanta 113 contro i 110 della Grande Mela, completando il podio alle spalle di Pechino (144) e Shanghai (121), secondo la classifica 2022 stilata da Hurun Research Institute.