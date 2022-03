L’India celebra l’Holi, la festa dei colori e della primavera

Colori su colori

La festa è particolarmente sentita, perché l’anno scorso le tradizionali riunioni in cui le persone si dipingono reciprocamente viso e abiti di colori vivacissimi erano state vietate per il Covid. Folle molto numerose si sono riunite all’aperto in tutte le principali città per giocare coi colori, danzare e accendere falò.