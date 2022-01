Sundance, tra i vincitori ‘Nanny’ e ‘Navalny’

Annunciati i vincitori del Sundance, il festival del cinema indipendente che di solito si svolge nelle montagne dello Utah, negli Stati Uniti occidentali, ma per il secondo anno consecutivo è stato in forma virtuale, a causa del Covid.

Il Gran Premio della giuria è andato a ‘Nanny’ (statunitense drammatico) film d’esordio di Nikyatu Jusu, con Anna Diop e Michelle Monaghan che racconta la storia della tata senegalese Aisha, un’immigrata che lavora per una ricca famiglia di New York ed è costretta a confrontarsi con una verità nascosta. Il film, che attinge al genere horror e al folklore africano, nonché a questioni di razza e maternità, non ha ancora una data di uscita.