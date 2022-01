Morto l’attore comico Bob Saget

È morto in Florida l’attore e conduttore tv Bob Saget. Il suo corpo è stato trovato in una stanza d’albergo a Orlando. Lo ha annunciato su Twitter la polizia locale. Gli inquirenti non hanno trovato segni di violenza sul suo corpo. La causa della morte sarà determinata dal medico legale, hanno specificato le autorità.

Saget, 65 anni, era soprattutto noto per aver interpretato il ruolo del papà single nella serie “Full House” (Gli amici di papà), andata in onda tra il 1987 e il 1995, e il sequel “Fuller House” (Le amiche di mamma), pubblicato su netflix dal 2016. Dopo la fama raggiunta con la sitcom “Full House”, Saget ha lavorato costantemente in ruoli cinematografici e televisivi, ed è diventato noto a una nuova generazione di fan della serie “How I Met Your Mother” della CBS, in qualità di narratore e voce del futuro Ted Mosby. Nel corso degli anni, Saget è rimasto un appuntamento fisso nella stand up comedy, pubblicando numerosi speciali e portando il suo spettacolo in tournée. Ancora ieri si era esibito in uno show a Jacksonville.