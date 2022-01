“Legge Netflix”, inoltrate 65mila firme

“Ignora il consumatore”

Alla revisione della legge sul cinema si oppongono le sezioni giovanili dell’UDC, del PLR, dei Verdi liberali e anche diversi esponenti del Centro, spalleggiati dall’associazione svizzera delle televisioni private e da Suissedigital, l’associazione che riunisce gli operatori via cavo. La revisione della legge prevede, tra l’altro, che le società di streaming - tra cui anche emittenti private come 3+, Sat 1 o Pro7 - dovranno garantire che almeno il 30% della loro programmazione sia dedicata a film europei, che devono essere designati come tali e facili da trovare. In una nota odierna, diffusa in concomitanza con la consegna delle sottoscrizioni, il comitato referendario stigmatizza una legge che, a suo dire, “ignora completamente il consumatore”. Si tratta insomma di una disposizione illiberale, una truffa nei confronti dei fruitori delle piattaforme, stando al comunicato. La quota del 30% di film europei si applicherà indipendentemente dalla domanda dei consumatori; queste realizzazioni, inoltre, non devono rispondere a criteri di qualità. Il risultato? le produzioni popolari asiatiche, latinoamericane o statunitensi dovranno essere tolte dal catalogo dei film a disposizione dell’abbonato. Quanto all’obbligo di investire almeno il 4% in produzioni europee, per il comitato tale prescrizione equivale a una “tassa sui film”; presto o tardi i consumatori dovranno sborsare di più per abbonarsi alle piattaforme di streaming.