L’Ucraina protesta con Netflix per “Emily in Paris”

Non è la prima volta

Non è la prima volta che la serie viene criticata per la sua rappresentazione di diverse nazionalità. Nella prima stagione ad essere attaccati furono proprio i ritratti di Parigi e dei francesi, descritti come maleducati, pessimisti, sciatti, traditori e sempre con il baschetto. Nella seconda, oltre a Petra, colpisce il personaggio di Alfie un giovane di Londra che lavora in banca e passa il suo tempo libero a guardare partite di calcio e bere birra al pub. Il creatore dello show, Darren Star, già autore di “Sex and the city”, si è difeso dicendo al New York Times di aver voluto mostrare la capitale francese in un “modo meraviglioso che incoraggiasse le persone ad innamorarsi della città come ho fatto io”.