“Impariamo a tornare al cinema”

“La gente deve reimparare ad andare al cinema, nelle grandi sale, cosa che per un periodo abbiamo perso. I film si possono vedere anche sui laptop e computer, ma bisogna imparare a vederli nuovamente in una sala, perché la caratteristica principale è la gente, il pubblico, insieme è tutto più divertente, stare insieme amplia i sentimenti. Il cinema lo immagino all’antico, come uno sciamano che racconta storie davanti a un fuoco, il cinema è così, una luce che viene proiettata e gli altri guardano”. L’energia di John Landis è contagiosa mentre racconta aneddoti su The Blues Brothers, parla della Hollywood alla ricerca continua “del profitto, del denaro, una industria schizofrenica” e poi facendo riferimento alla sentenza sull’aborto della Corte Suprema americana, dice che “l’ex presidente Trump ha scoperchiato il vaso di Pandora, facendo uscire di tutto e di più”.

Il regista di Chicago, con accanto la moglie Deborah Nadoolman, famosa costumista, sarà per dieci giorni a Bologna, ospite di Ifa-International Filmmaking Academy - per tenere una masterclass in regia per 20 registi emergenti - del Mast e del festival ‘Il Cinema Ritrovato’ della Cineteca. In piazza Maggiore il regista salirà sul palco in occasione di una spettacolare serata finale del festival, domenica 3 luglio, con la proiezione di The Blues Brothers. Il 5 luglio, invece, una serata speciale ‘fuori festival’ Landis tornerà sul palco la proiezione di ‘Una poltrona per due’.