Forest Whitaker vince la Palma d’Oro d’onore

Dopo Jodie Foster nel 2021, l’attore premio Oscar Forest Whitaker sarà l’ospite d’onore alla cerimonia di apertura del 75esimo Festival di Cannes. Dopo Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Léaud, Agnès Varda e Alain Delon, è la nuova Palma d’oro onoraria.

Il film di Whitaker

“For the Sake of Peace”, diretto da Christophe Castagne & Thomas Sametin, prodotto da Whitaker, sarà proiettato in Special Screening mercoledì 18 maggio. Il film racconta la lotta per la pace in Sud Sudan. Proprio a Cannes nel 1988 Forest Whitaker - che è anche inviato Unesco per la pace - si è rivelato interpretando sul grande schermo il genio del jazz Charlie Parker in “Bird” di Clint Eastwood, il suo primo ruolo da protagonista, anche se si era già distinto in “Il colore dei soldi” di Martin Scorsese, “Platoon” di Oliver Stone e “Good Morning, Vietnam” di Barry Levinson. Per la sua interpretazione di Parker, a Cannes ha ricevuto il Premio come miglior attore, all’età di 27 anni. Da lì una grande lunga carriera comunicando sempre sensibilità e fragilità umana.

“È sempre un privilegio”

“Trentaquattro anni fa, partecipare a Cannes per la prima volta ha cambiato la mia vita e mi ha assicurato di aver preso la decisione giusta di dedicarmi a trovare la connettività nell’umanità attraverso il cinema. È sempre un privilegio tornare a questo bellissimo festival sia per proiettare il mio lavoro, sia per essere ispirato da molti dei più grandi artisti del mondo - dice l’attore - e mi sento incredibilmente onorato di essere celebrato come parte dell’importante 75esimo anniversario del Festival”. Forest Whitaker è poi tornato sei volte nella Selezione Ufficiale e quattro volte nella Competizione di Cannes, con “A Rage in Harlem” di Bill Duke, “Body Snatchers” di Abel Ferrara e “Ghost Dog - Il codice del samurai” di Jim Jarmusch. Ha vinto l’Oscar (e il Golden Globe) con “L’ultimo re di Scozia”. Tantissimi film e serie tv (”E.R.”, “Empire”, “Godfather of Harlem”), diretto quattro lungometraggi (”Strapped”, “Waiting to Exhale”, “Hope Floats”, “First Daughter”) e prodotto film come “Stirring” di Ryan Coogler “Stazione di Fruitvale”, presentato nella sezione Un Certain Regard, così come l’esilarante “Dope”, e più recentemente “Songs my Brothers Taught Me” di Chloé Zhao.

Whitaker Peace & Development Initiative

Il suo impegno umanitario è noto: nel 2012 ha fondato la Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI), un’organizzazione non governativa che opera in Uganda, Sud Sudan, Messico, Sudafrica, Camerun, Ciad, Gabon e Los Angeles. Lavorando per la pace e la resilienza economica in territori segnati da conflitti armati e violenza, la WPDI ha aiutato più di un milione e mezzo di persone, grazie a una rete composta da oltre 2’500 giovani leader e 14 centri di apprendimento. Forest Whitaker è anche inviato speciale dell’Unesco per la pace e la riconciliazione e membro del gruppo di difesa degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.