È morto Ray Liotta

In circa 40 anni di carriera ha recitato in film come Abuso di potere (1992), Una moglie per papà (1994) con Whoopy Goldberg, Blow (2001) con Johnny Depp, Hannibal (2001), The Son of No One (2011) con Al Pacino, Storia di un matrimonio (2019), con Adam Driver. Nel 2020 è invece nel cast di Hubie Halloween, con Adam Sandler. Nel 2021 ha interpretato Hollywood ‘Dick’ Moltisanti/Salvatore ‘Sally’ Moltisanti in I molti santi del New Jersey (I molti santi del New Jersey - I Soprano: le origini) di Alan Taylor. La pellicola, prequel della celebre serie televisiva I Soprano (1999-2007), utilizza le rivolte di Newark del 1967 come sfondo per narrare le tensioni tra la comunità italoamericana e quella afroamericana.