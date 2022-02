È morta Monica Vitti

È morta l’attrice italiana Monica Vitti. Lo riportano vari media della vicina Repubblica dopo che Walter Veltroni aveva annunciato la scomparsa su twitter.

“Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con grande dolore, affetto, rimpianto’’, ha scritto Veltroni. Nata Maria Luisa Ceciarelli a Roma, il 3 novembre del 1931, aveva compiuto da qualche mese 90 anni. Attrice icona del cinema italiano, era assente dalle scene dal 2001, quando fu ricevuta al Quirinale per i David di Donatello. Musa di Michelangelo Antonioni, regina della commedia all’italiana al fianco di Alberto Sordi. Alla notizia della morte di Monica Vitti un lungo applauso si è levato in sala stampa a Sanremo. Il presentatore Amadeus, il direttore di Rai1 Stefano Coletta e tutti i presenti in sala hanno reso omaggio all’attrice italiana.

Messaggi in omaggio all’attrice

Si susseguono in Italia i messaggi in omaggio all’attrice Monica Vitti, dopo la notizia della sua scomparsa. Il Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, esprime “profondo cordoglio per la morte di Monica Vitti. Attrice di grande ironia e di straordinario talento, ha conquistato generazioni di italiani con il suo spirito, la sua bravura, la sua bellezza. Ha dato lustro al cinema italiano nel mondo. Al marito Roberto Russo e a tutti i suoi cari, le condoglianze del Governo”. “Un’attrice immensa, completa, dalla personalità forte e incisiva. La ricorderò sempre per esser stata la prima attrice ad incoraggiarmi e ad applaudirmi in una visione privata a casa di Sergio Leone di ‘Bianco Rosso e Verdone’. Le giovani attrici dovranno studiare bene le sue interpretazioni, ne saranno illuminate”, commenta così a caldo Carlo Verdone la scomparsa di Monica Vitti. “Con Anna Magnani sarà ricordata come un’attrice straordinaria sia nel dramma sia nel brillante. Ha avuto uno splendido ed ammirevole uomo accanto: Roberto Russo”, aggiunge. “Mi dispiace molto della morte di Monica Vitti anche perché era una mia compagna di strada ... diciamo abitavamo molto vicini quando eravamo giovani ... poi ci siamo sempre frequentati fin quando si è ammalata. Mi manca già molto come peraltro mi manca Sordi come mi manca Antonioni”, commenta addolorato Maurizio Costanzo. “Non c’è dubbio che stasera faremo un omaggio a Monica Vitti, anche se la scaletta è già pronta”, promette dal canto suo Amadeus durante la conferenza stampa del mattino al Festival di Sanremo. “A volte basta una vera emozione, non per forza un numero di spettacolo. Un gesto, una parola, un applauso, uno sguardo sincero va molto più in là di un numero confezionato”, ha aggiunto Amadeus, ricordando anche l’omaggio tributato ieri sera a Franco Battiato. “L’ho trovato meraviglioso. Se io fossi un amico o un familiare di Battiato sarei felice che sia stato ricordato così. Qualsiasi omaggio, anche breve, lo facciamo con il cuore”, ha concluso il presentatore italiano.