Cannes, “Triangle of sadness” vince la Palma d’oro

La Palma d’oro è stata vinta da TRIANGLE OF SADNESS di Ruben OSTLUND.

Il Grand Prix è stato vinto ex aequo da CLOSE di Lukas DHONT e STARS AT NOON di Claire DENIS.

Il Premio per la regia è stato vinto da PARK Chan-Wook per il film DECISION TO LEAVE.

Il premio per la sceneggiatura è stato vinto da BOY FROM HEAVEN (WALAD MIN AL JANNA) di Tarik SALEH.

La Camera d’or, il premio per la migliore opera prima di tutta la selezione è stato vinto da War Pony di Gina Gammel e Riley Keough, presentato nella selezione ufficiale di A Certain regard. Mentre a Plan 75 di Hayakawa Chie è andata la menzione speciale e non la Camera d’or come precedentemente annunciato.

Il premio per il migliore attore è stato vinto da SONG Kang-Ho per BROKER di KORE-EDA Hirokazu.

Il Premio per la migliore interpretazione femminile è stato vinto dall’iraniana Zar AMIR EBRAHIMI in HOLY SPIDER (LES NUITS DE MASHHAD) di Ali ABBASI.

Il Premio della giuria è stato vinto ex aequo da Le otto montagne di Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen, e da Eo di Jerzy Skolimowski.

Il Premio speciale è andato a Tori e Lokita dei fratelli Jean-Pierre e Luc DARDENNE. Standing ovation in sala per i due registi belgi che hanno presentato tutti i loro film a Cannes, vincendo due volte la Palma d’oro, nel 1999 con ROSETTA e nel 2005 con L’ENFANT - UNA STORIA D’AMORE.