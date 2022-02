Anche la Svizzera in corsa per gli Oscar

La Svizzera può ancora sperare in un Oscar: il cortometraggio “Ala Kachuu” della regista svizzerotedesca Maria Brendle è infatti nominato per uno dei premi più ambiti al mondo.

Il film parla della diciannovenne kirghisa Sezim, che vuole realizzare il suo sogno di andare all’università. Lungo il tragitto viene rapita e costretta a sposarsi con uno sconosciuto. Divisa tra il suo disperato desiderio di libertà e i vincoli culturali, cerca una via d’uscita. Nonostante la legge in Kirghizistan vieti il cosiddetto rapimento delle spose, questo è ancora molto diffuso. Come si può leggere nel materiale stampa di “Ala Kachuu”, pochissime donne riescono a sfuggire alle costrizioni culturali. Con questo film, la regista 38enne vuole “contribuire a sensibilizzare la società sui diritti delle donne e dare voce a coloro che sono raramente ascoltati”.

Brendle ha studiato all’Alta scuola delle arti di Zurigo (ZHdK) e all’Academy of Neuroscience di Colonia. Premiata più volte, la cineasta e sceneggiatrice vive e lavora a Zurigo.

I favoriti

La pellicola favorita agli Oscar con ben dodici nomination è “The Power of the Dog” (”Il potere del cane”), nella categoria, fra le altre, di miglior film, ha reso noto oggi da Los Angeles l’Accademia degli Oscar. Sono stati nominati anche la regista neozelandese Jane Campion, nonché gli attori Benedict Cumberbatch e Jesse Plemons, che interpretano due fratelli che negli anni 1920 gestiscono un ranch nel Montana.

Oltre a Cumberbatch, sono nominati per il premio come miglior attore protagonista anche Will Smith (”Una famiglia vincente - King Richard”), Denzel Washington (”Macbeth”), Javier Bardem (”A proposito dei Ricardo”) e Andrew Garfield (”Tick, Tick...Boom!”). In corsa per il premio come miglior attrice protagonista ci sono Kristen Stewart (”Spencer”), Jessica Chastain (”Gli occhi di Tammy Faye”), Olivia Colman (”La figlia oscura”), Nicole Kidman (”A proposito dei Ricardo”) e Penélope Cruz (”Madres paralelas”).