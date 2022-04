Sprecati 330 kg di alimenti a testa

Obiettivi di riduzione precisi

Per cogliere l’obiettivo, diventato più impellente con la guerra in Ucraina che ha lasciato emergere la dipendenza della Svizzera dall’estero, la Confederazione stipulerà un accordo con le imprese e le organizzazioni del settore alimentare che fisserà obiettivi di riduzione precisi, indica una nota governativa odierna. Nel 2025, l’esecutivo valuterà se le misure adottate saranno state sufficienti e, se necessario, prenderà ulteriori decisioni. La guerra in Ucraina illustra, secondo il governo, l’importanza della lotta allo spreco di cibo, un fenomeno che incide anche sull’ambiente poiché rappresenta un quarto dell’impatto climatico causato dall’alimentazione. La produzione di cibo richiede infatti l’utilizzo di risorse limitate come l’acqua, l’energia e il suolo. I rifiuti evitabili hanno anche un impatto economico. Il cibo non consumato incide sui costi lungo tutta la catena di produzione e la catena del valore. Questi costi vengono poi accollati al consumatore finale.