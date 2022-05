Salmonellosi, Neykov: “Mi dispiace”

Oltre 3’000 tonnellate di prodotti Kinder sono state ritirate dal mercato dopo numerosi casi di salmonellosi in Europa. L’impatto finanziario è di “diverse decine di milioni di euro”, ha annunciato il direttore generale della filiale francese di Ferrero, Nicolas Neykov, in un’intervista pubblicata ieri da Le Parisien. Il direttore ha sottolineato che è dispiaciuto per quanto successo, rispondendo a tutte le domande sorte.