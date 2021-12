Il Boutefas vodese diventa DOPni

Il Boutefas, tipico del canton Vaud, è stato registrato come denominazione di origine protetta (DOP) dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). Si tratta del secondo prodotto di carne in Svizzera a ricevere tale attestazione. Si tratta di una salsiccia cruda, viene spiegato in un comunicato odierno, preparata esclusivamente a partire da carne di suino e da consumare dopo la cottura. Le sue origini risalgono al 1634. Il Boutefas è menzionato in numerose pubblicazioni sulla vita quotidiana dei vodesi, ma anche dei friburghesi.