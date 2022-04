Biennale, il Leone d’Oro alla Gran Bretagna

La Gran Bretagna ha vinto il Leone d’Oro per la miglior partecipazione nazionale alla 59sima Biennale d’Arte di Venezia, con il padiglione "Feeling Her Way", ai Giardini. La proclamazione, letta poco fa dal presidente dell’ente culturale Roberto Cicutto, è avvenuta nel corso della cerimonia delle premiazioni dell’edizione 2022 della Biennale, intitolata ‘il latte dei sogni", curata da Cecilia Alemani. Il padiglione britannico, curato da Emma Ridgway, presenta l’opera di Sonia Boyce.

La Giuria internazionale, presieduta dall’italiano Lorenzo Giusti ha attribuito inoltre due menzioni speciali alle partecipazioni nazionali, andate alla Francia, "Les rêves n’ont pas de titre / Dreams have no titles", con l’esposizione di Zineb Sedira, curatori Yasmina Reggad, Sam Bardaouil e Till Fellrath, e all’Uganda, "Radiance: They dream In Time", nazionale alla sua prima partecipazione alla mostra veneziana, curata da Shaheen Merali, con le opere degli artisti Acaye Kerunen e Collin Sekajugo.