Zoo di Basilea: nate 7 tartarughe raggiate

Buona stagione riproduttiva

La schiusa delle uova e la nascita dei sette animali è considerato un successo dallo zoo: “La stagione riproduttiva non è mai stata migliore che nell’inverno del 2022”. Lo zoo attribuisce questo principalmente a due ragioni: in primo luogo, la qualità del cibo è stata migliorata; gli animali sono nutriti con erbe selvatiche tutto l’anno. In secondo luogo, le uova non vengono covate direttamente nell’incubatrice a 30 gradi, ma prima vengono tenute al fresco per tre mesi a 20 gradi. In questo modo, lo zoo simula lo sviluppo delle uova in natura.