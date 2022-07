Un altro elefante morto per il virus dell’herpes

Un terzo elefante dello Zoo di Zurigo è morto a causa di un virus dell'herpes. Ruwani, una femmina di 5 anni, è deceduta questa mattina. L'elefantessa non ce l'ha fatta ed è morta per una cosiddetta “Elephant Endotheliotropic Herpes Virus Haemorrhagic Disease” (EEHV-HD), che provoca emorragie interne e compromette la funzionalità degli organi, indica oggi lo Zoo di Zurigo. In meno di un mese sono morti Usmeh, un esemplare maschio di 2 anni, Omysha - una femmina di 8 anni - e ora Ruwani.

Un virus letale soprattutto i giovani esemplari

Il virus dell'herpes degli elefanti è di per sé poco appariscente e non rappresenta un rischio acuto. Quando però si moltiplica in modo massiccio nell'organismo può scatenare la malattia EEHV. Soprattutto nei giovani elefanti, la malattia porta spesso alla morte, quando la protezione anticorpale della madre si esaurisce e i propri anticorpi non si sono ancora formati.