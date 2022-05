PETA contro i combattimenti di mucche regine

L’organizzazione animalista PETA vuole la fine dei tradizionali combattimenti di mucche regine, una manifestazione definita “assurda” che mira a divertire gli esseri umani a spese delle bestie. La finale della competizione fra vacche della razza “Hérens” avrà luogo il prossimo weekend ad Aproz (VS). “La tradizione non giustifica la crudeltà nei confronti degli animali”, ha detto ieri Ilana Bollag a nome della PETA, citata in un comunicato. Questa razza di vacche stabilisce una gerarchia stretta e “non si batte senza motivo, ma solamente quando necessario”, prosegue l’associazione.