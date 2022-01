“Le misure di gestione del lupo sono efficaci”

Solo pochi pascoli presi di mira

Il rapporto finale afferma che nella maggior parte delle aree di pascolo nelle zone dove sono censiti dei lupi non sono stati segnalati attacchi. Solo alcune aree sono state gravemente colpite in uno o più anni e vengono definite “pascoli a rischio”. I danni sono più probabili in grandi pascoli alpini su terreni accidentati o dove molte pecore rimangono per un lungo periodo. Inoltre, gli attacchi sono più probabili in aree con lupi solitari di passaggio che non in zone dove vivono abitualmente predatori. Lo studio ha confermato che quando vengono impiegati cani da pastore vengono attaccati meno capi di bestiame. I cani sono però meno efficaci nelle zone di estivazione molto impervie con un’alta percentuale di bosco, afferma lo studio.