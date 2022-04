Il silenzioso ritorno del quercino

Una sorpresa inaspettata “Abbiamo sperato tanto di ricevere questa notizia. Il nostro Zorro dei boschi è tornato!”, ha detto il Direttore del Museo di storia naturale di Soletta Thomas Briner a Pro Natura. Due anni fa Pro Natura aveva già lanciato, in relazione a un progetto sugli animali selvatici, un’iniziativa dedicata ai piccoli abitanti delle siepi e ai maestri dell’arrampicata (“Heckengeister & Klettermeister”), il cui scopo era di raccogliere, grazie al coinvolgimento della popolazione, maggiori informazioni sulla diffusione del ghiro, del quercino e del moscardino. Tuttavia, le 2'000 segnalazioni raccolte riguardavano unicamente i ghiri e i moscardini avvistati in svariati luoghi (solai, stalle e apiari), quindi nessun quercino. L’assegnazione di “animale dell’anno 2022” ha però incuriosito la gente, fra cui Erich Linz da Büsserach che è riuscito a fotografarne uno in una cassetta di nidificazione all’interno del suo frutteto e inviare lo scatto a Pro Natura.

L’importanza degli spazi rurali

“Se ce n’è uno, devono essercene anche altri”, afferma contento Urs Tester, esperto di micro-mammiferi presso Pro Natura. In Canton Ticino il quercino è presente, ma in molte altre regioni della Svizzera sono decenni che se ne sono perse le tracce. Proprio per questo motivo, questo piccolo animale è considerato a rischio ed è stato scelto come animale dell’anno 2022 per sensibilizzare la popolazione a certe abitudini che potrebbero farlo tornare. “Il sensazionale avvistamento nel Canton Soletta e un’altra segnalazione giunta da Nidau sul Lago di Bienne (BE) dimostrano che se le giuste condizioni sono date o ripristinate, il quercino può nuovamente diffondersi” ha concluso Tester. Lasciare nei giardini, nei campi o nei boschi dei mucchi di foglie, cataste di legna o vecchi alberi è quindi importante per far sì che questi piccoli roditori possano crearsi degli angolini selvaggi nonché dei preziosi nascondigli.