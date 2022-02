Il riscaldamento del clima peggiora la dieta degli uccelli

Il riscaldamento climatico rischia di sbilanciare la dieta degli uccelli migratori. Questo perché l’innalzamento precoce delle temperature in primavera anticipa lo sviluppo di insetti acquatici ricchi di acidi grassi sani, mentre la stagione riproduttiva degli uccelli non si sposta. È questa la conclusione dello studio di un gruppo di lavoro guidato dall’ornitologo Ryan Shipley, dell’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (Eawag) di Dübendorf (ZH), che ha pubblicato i suoi risultati sulla rivista scientifica “Current Biology”.

Shipley e il suo team hanno esaminato i dati relativi alla diffusione degli insetti durante la stagione riproduttiva di sette specie di uccelli migratori nel nord-est degli Stati Uniti sull’arco di più di 20 anni. Risultato: rispetto agli Anni ‘90 il riscaldamento climatico ha anticipato di una settimana la diffusione di insetti acquatici ricchi di acidi grassi polinsaturi Omega 3, che rappresentano una fonte di cibo particolarmente sana per la prole degli uccelli. Le specie di uccelli che iniziano a riprodursi verso metà maggio hanno a disposizione soltanto insetti terrestri, ma a causa delle esigenze nutrizionali non sono in grado di cambiare le abitudini alimentari, afferma l’autore dello studio in una nota di Eawag.