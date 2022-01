Il quercino è l’animale dell’anno 2022

Risveglio difficile in primavera

Come il ghiro, suo più noto e più grande cugino, adesso il quercino è in pieno letargo. Tra ottobre e aprile, questo tenero batuffolo con la mascherina da Zorro dorme tutto raggomitolato all’interno delle cavità degli alberi, in fessure tra le rocce o tra i muri, in edifici e in grotte. Purtroppo, sempre più spesso il suo risveglio in primavera rischia di essere parecchio difficile. Per assicurare la sopravvivenza del quercino e delle circa 25’000 specie che necessitano di ambienti selvaggi, la Confederazione e i Cantoni sono chiamati ad aumentare le riserve forestali. In tal senso Pro Natura lancia un appello in favore di boschi selvaggi e paesaggi rurali più naturali.