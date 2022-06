Eterna giovinezza, le tartarughe insegnano

L’invecchiamento non è un destino ineluttabile: le tartarughe, ad esempio, sono in grado di rallentarne il processo e perfino di spegnerlo. Lo dimostrano due studi indipendenti pubblicati su Science, il primo dai ricercatori dell’Università della Danimarca meridionale e il secondo da un team internazionale guidato dalla Penn State insieme alla Northeastern Illinois University (Usa).

La tartaruga, un’eterna giovinastra

La ricerca danese ha preso in esame 52 specie di tartarughe e testuggini che vivono in zoo e acquari, valutando come cambia il loro tasso di mortalità con l’avanzare dell’età. I risultati dimostrano che l’invecchiamento è particolarmente lento o del tutto trascurabile nel 75% delle specie valutate: l’80% mostra un tasso di invecchiamento che è addirittura inferiore a quello dell’uomo moderno. Inoltre alcune specie riescono perfino a ridurre il decadimento fisico se migliorano le condizioni ambientali in cui vivono, probabilmente perché spendono meno energie per proteggersi.