Cammelli “rifatti” squalificati dal concorso di bellezza

Non è andata bene agli allevatori di cammelli i quali, forse allettati dal premio finale di 66 milioni di dollari (e come dare loro torto?), hanno effettuato dei “ritocchini” ai loro animali, nella speranza di vincere il concorso di bellezza per cammelli “King Abdulaziz Camel Festival”, che si tiene ogni anno nei pressi di Riad, in Arabia Saudita. I mammiferi sono valutati da una giuria in base alla forma della testa, del collo e delle gobbe e alla loro postura.