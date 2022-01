Allo zoo di Zurigo alcune specie mutano il sesso originario

Mentre il sesso dei mammiferi è determinato dai geni, i pesci sono più flessibili. Alcuni di loro, che si possono vedere anche allo zoo di Zurigo, possono cambiare il sesso originario in età adulta; ciò che dà loro dei vantaggi nella riproduzione. Per molto tempo la scienza ha dato per scontato che il sesso, una volta determinato, fosse fisso. Ma ciò non vale per molte specie di pesci. Esempi di “gender-fluid” allo zoo di Zurigo sono il falso pesce pagliaccio (Amphiprion ocellaris), che cambia da maschio a femmina, oppure il pesce bandiera (Pseudanthias cooperi) e il pesce pulitore (Labroides dimidiatus), che cambiano da femmina a maschio.