Alberi di Natale invenduti agli animali dello Zoo

Gli alberi vengono messi a disposizione da commercianti. La condizione è che non siano stati trattati in alcun modo. Per questo motivo, non vengono accettati alberelli messi a disposizione da privati, scrivono oggi in un nota i responsabili dello Zoo. Gli alberi di Natale sono destinati a varie specie di animali: elefanti, cammelli, alpaca e lama, come pure antilopi e altri ungulati. Gli animali mangiano gli aghi come una gustosa aggiunta al loro cibo regolare o semplicemente usano i piccoli alberi come un oggetto insolito. A volte - si legge nella nota - anche i grandi felini ricevono gli alberelli da annusare o con cui strofinarsi.